آيت نوري: “مواجهتا الطوغو مهمتان وهدفنا إسعاد الجماهير الجزائرية”

حلّ الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، صباح اليوم الإثنين، بالجزائر العاصمة، لمباشرة تربصه مع الخضر تحسبا للمواجهة المزدوجة أمام منتخب الطوغو.

وصرح آيت نوري، فور وصوله إلى الجزائر: “أنا جد سعيد وفخور بتواجدي هنا، وأتمنى أن تسير الأمور على أفضل ما يرام”.

كما أضاف: “تنتظرنا مواجهتين جد مهمتين أمام منتخب الطوغو، ونتمنى أن نقدم مردودا في المستوى”.

وتابع ريان آيت نوري: “سنعمل على تقديم أفضل ما لدينا في هاتين المباراتين من أجل اسعاد الجماهير الجزائرية التي نحبها كثيرا”.

يذكر أن المنتخب الوطني سيواجه نظيره الطوغولي، يوم 10 أكتوبر الجاري، بملعب “8 ماي” بعنابة، قبل تنقله لخوض لقاء العودة بالعاصمة الطوغولية لومي، يوم 14 من ذات الشهر، لحساب تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.