آيت نوري مُهدد بتضييع تربص “الخضر”

تعرّض مدافع “الخضر” ريان آيت نوري، اليوم السبت، لإصابة قد تحرمه من التواجد ضمن قائمة المنتخب الوطني، الخاصة بتربص سبتمبر الداخل.

ويرتقب أن يستقبل “الخضر” منتخب بوتسوانا يوم الـ 4 من سبتمبر المقبل. قبل السفر إلى المغرب لمواجهة غينيا، برسم الجولتين الـ 7 والـ 8 من تصفيات مونديال 2026.

وشارك آيت نوري، أساسيا في مواجهة ناديه الجديد مانشستر سيتي، أمام الضيف توتنهام، برسم الجولة الـ 2 من “البريميرليغ”، غير أنه غادر أرضية الميدان، بعد مرور 20 دقيقة فقط، متأثرا بإصابة.

وكان لاعب “الخضر” قد قدم مستويات راقية في أول مواجهة من الموسم الجديد. أمام فريقه السابق، وولفرهامبتون الأسبوع الماضي. ما جعل الاسباني بيب غوارديولا، يجدد الثقة في شخصه بمناسبة قمة اليوم أمام “السبيرز”.

غير أن الحظ لم يكن إلى جانب آيت نوري. الذي سيخضع لفحوصات معقمة في الساعات القليلة المقبلة، من أجل حسم مصيره من المشاركة مع المنتخب في تصفيات المونديال.