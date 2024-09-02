آيت نوري: “نريد 6 نقاط أمام غينيا الاستوائية وليبيريا”

رفع مدافع الخضر، ونادي وولفرهامبتون الانجليزي، ريان آيت نوري، التحدي، قبل بداية مشوار المنتخب في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وفور وصوله إلى مطار هواري بومدين اليوم الإثنين، اعترف آيت نوري، بأن مواجهة غينيا الاستوائية، المقررة الخميس المقبل، ستكون قوية وصعبة.

غير أنه أوضح في المقابل، بأن الخضر، سيدخلون غمار الجولتين الأولى والثانية من التصفيات. بهدف جمع 6 نقاط. وأضاف:”الأهم أننا يجب أن نحضّر جيدا في التربص، ونريد حصد 6 نقاط”.

كما أبرز آيت نوري، بأن العناصر الوطنية. جاهزة لرفع التحدي وتجاوز خيبة “كان” كوت ديفوار، موضّحا في المقابل. بأن المنافسة بين اللاعبين على مكانة أساسية موجودة في كل فريق ومنتخب.