آيت نوري: “نطمح للذهاب إلى أبعد حد في هذه البطولة”

أبدى لاعب المنتخب الوطني، ريان آيت نوري، سعادته بالتأهل لثمن نهائي كأس أمم إفريقيا، مؤكدا عزمهم بلوغ أبعد حد في هذه البطولة.

وصرّح آيت نوري، عقب فوزهم أمس الأحد، على منتخب بوركينا فاسو: “نحن سعداء بتأهلنا للدور الثمن نهائي”.

كما أضاف الدولي الجزائري: “سنعمل على تقديم أفضل ما لدينا دائما من أجل الذهاب إلى أبعد حد في هذه البطولة”.

وفي ختام تصريحاته، وجّه ريان آيت نوري، كلمة للجماهير الجزائرية، أين قال: “أقول لأنصارنا بأننا نحبكم ونحن معا دائما”.