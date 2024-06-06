آيت نوري: “نعتذر لأنصارنا على الهزيمة وعلينا الاستفاقة في المبارة المقبلة”

قدم لاعب المنتخب الوطني، ؤريان آيت نوري، اعتذا راته لجمهور الخضر، على هزيمتهم اليوم الخميس، أمام منتخب غينيا.

وصرح آيت نوري، عقب هذه المباراة: “نحن متأسفون على تسجيل هذه الهزيمة، ونعتذر من جمهورنا”.

كما أضاف: “أضن أنه كانت تنقصنا الفعالية أمام المرمى، كوننا لم نكن حاسمين، وهذه الأمور تحدث في كرة القدم”.

وتابع ريان آيت نوري: “علينا عدم الاستسلام، كونه لازالت تنظرنا عدة مباريات أخرة، والتي يجب أن نستفيق فيها، وان شاء الله سنضمن التأهل”.