آيت نوري هدافاً وينقاد لهزيمة جديدة رفقة الولفز في “البريميرليغ”

بصم الظهير الأيسر للمنتخب الوطني، ونادي ولفرهمبتون، ريان آيت نوري، اليوم السبت، على هدف جديد، في “البريميرليغ”.

في مواجهة فريقه “الولفز” أمام برنتفورد، في إطار الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ”.

وشارك لاعب الخضر، في كامل أطوار هذه المواجهة، وسجل هدف فريقه الثالث، في هذه المواجهة، التي إنتهت بخمس أهداف مقابل ثلاثة، لصالح برانتفورد.

ونال آيت نوري، تنقيط جيد في هذه المواجهة بـ7.5، بعد أن قدم 49 تمريرة ناجحة في اللقاء، أربعة منها تمريرات مفتاحية، وتمريرة حاسمة.

أما دفاعيا، حسم لاعب الخضر، 5 صراعات ثنائية لصالحه من أصل 14 في هذا اللقاء.

للإشارة، رفع الدولي الجزائري، آيت نوري، رصيده التهديفي هذا الموسم مع فريقه ولفرهمبتون للمساهمة التهديفية رقم 3، بعد أن سجل في الجولة السابقة أمام ليفربول هدف، وقدم اليوم أمام برانتفورد، تمريرة حاسمة وسجل هدفا.

كما يواصل الولفز سلسلة الهزائم المتتالية في “البريميرليغ”، حيث حقق النادي منذ إنطلاق الموسم الكروي الحالي، تعادل واحد فقط و ستة هزائم.