آيت نوري هدافاً وينقذ الولفز من خسارة أمام برايتون

تمكن الجناح الأيسر الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، من إنقاذ فريقه ولفرهمبتون، من خسارة محققة، أمام المنافس في الجولة التاسعة من “البريميرليغ”، برايتون.

وشارك لاعب الخضر، آيت نوري، أساسيا وفي كامل أطوار هذه المواجهة، التي إنتهت بهدفين في كل شبكة.

وبصم اللاعب الجزائري، على الهدف الأول لصالح فريقه، عند الدقيقة الـ88 من الشوط الثاني، بعد أن كانت النتيجة لتأخر فريقه بهدفين دون رد، بعد أن تابع ركنية نفذها زميله صارابيا. بعدها عدل زميله كونا النتيجة للفريق الأصفر، في الوقت البدل من الضائع للشوط الثاني.

للإشارة، تمكن آيت نوري، من الوصول للمساهمة التهديفية الخامسة هذا الموسم، بعد 9 مواجهات في “البرميرليغ”، منها 3 أهداف وتمريرتين حاسمتين.