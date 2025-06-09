آيت نوري: “هناك روح جديدة في المنتخب وهدفنا إسعاد الشعب”

أكد مدافع “الخضر” ريان آيت نوري، أن المنتخب الوطني، يعيش فترة انتقالية بقدوم لاعبين جدد وآخرين شبان، غير أنه أبدى تفاؤله بقدرة الجيل الحالي، على التألق وتحقيق نتائج قوية.

وتحدث آيت نوري، فور وصوله أمس الأحد، إلى “ستوكهولم” تحسبا للاندماج رفقة زملاءه قبل ودية يوم غدٍ أمام السويد، بعدما غادر تربص سيدي موسى. لتوقيع عقده مع ناديه الجديد مانشستر سيتي، عن طموحات “الخضر” المستقبلية.

وقال الدولي الجزائري في رده حول المشاركة في كأس أمم إفريقيا، وأيضا مونديال 2026. الذي بات “الخضر” قاب قوسين أو أدنى من بلوغه: “لنكون صرحاء، كلتا المنافستين مهمتين”.

قبل أن يضيف: “سنحضر أولا لـ”الكان” التي تأتي أولا، أما كأس العالم هناك تصفيات. ونحن في وضعية جيدة، ولكن تنتظرنا لقاءات معقدة، سنحضر للمنافستين بشكل جيد. ولا يوجد واحدة سهلة وكلاهما مهمتين”.

وواصل آيت نوري: “كان هناك فشل في آخر نسختين من كأس أمم إفريقيا. لكن لا يجب أن ننسى أن المنتخب تألق لفترة طويلة.. هناك روح جديدة، ولاعبين جدد وشبان التحقوا بنا”.

وختم اللاعب المنضم حديثا لـ” المان سيتي”: “سنبذل قصارى جهدنا للعودة إلى مكانتنا الحقيقية وإسعاد الشعب الجزائري الذي يتبعنا أينما ذهبنا.”