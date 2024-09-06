آيت نوري وعمورة يغادران تربص الخضر

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن مغادرة الثنائي ريان آيت نوري ومحمد أمين عمورة، تربص الخضر.

وقالت الفاف، إن الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، سمح للثنائي آيت نوري وعمورة بالمغادرة، بعد استشارة الطاقم الطبي. حيث فضل السماح للثنائي بالتعافي وتجنب المجازفة بحالتهما الصحية.

وأكدت الفاف في بيانها، أن اللاعبين سيعودان إلى نادييهما، ابتداءً من يوم السبت. فيما ستواصل بقية المجموعة التحضيرات في المركز التقني بسيدي موسى، قبل المغادرة إلى مونروفيا.

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