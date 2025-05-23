آيت نوري يبصم على موسم استثنائي يضعه بين نخبة الأظهرة اليسرى

برهن الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، هذا الموسم على أنه أحد أبرز الأظهرة اليسرى في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

بعدما قدم عروضًا لافتة رفقة نادي وولفرهامبتون الإنجليزي، جعلته يحظى بتقدير واسع من المتابعين والمحللين، وعلى رأسهم موقع الإحصائيات الشهير Sofascore.

وفقًا للبيانات التي نشرها الموقع، جاء التقييم العام لـ آيت نوري في الموسم عند 7.05، وهو رقم يعكس أداءً ثابتًا ومتميزًا على مدار العام، مقارنة بنظرائه في المركز نفسه عبر أقوى الدوريات في أوروبا.

الظهير الأيسر البالغ من العمر 23 عامًا شارك في 3063 دقيقة خلال الموسم، ليحتل المرتبة الخامسة بين الأظهرة اليسرى الأكثر مشاركة. ما يعكس ثقة الجهاز الفني في قدراته، واستقراره البدني والنفسي في أعلى مستويات التنافس.

ولم يكتفِ آيت نوري بأدواره الدفاعية، بل سجل 4 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة، ما جعله يتساوى في المركز الثالث من حيث أفضل صانعي الأهداف في مركزه.

أما في المراوغات الناجحة، فقد تربع على عرش الترتيب بواقع 63 مراوغة ناجحة، ليصبح الأفضل في أوروبا بين من يشغلون المركز نفسه.

دفاعيًا، واصل نجم “الخضر” تألقه، إذ احتل المركز الثاني في عدد الالتحامات الناجحة بـ216 التحامًا ناجحًا. كما قام بـ86 تدخلًا دفاعيًا ناجحًا، وضعته في المركز الرابع، وتعرض لـ45 خطأ، ما يدل على خطورته وقدرته على جذب الرقابة.

الخريطة الحرارية المصاحبة لتحليل موقع Sofascore، أظهرت النشاط الكبير الذي يقوم به آيت نوري على الجهة اليسرى، إذ يغطي بشكل منتظم الخط كاملاً. ما يعكس تنوع أدواره بين الدفاع والبناء الهجومي وصناعة الفرص.