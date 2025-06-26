آيت نوري يتألق أمام يوفنتوس بتمريرة حاسمة تضع مانشستر سيتي في المقدمة مبكرًا

واصل الدولي الجزائري ريان آيت نوري، تألقه اللافت مع مانشستر سيتي، حيث كان وراء الهدف الأول لفريقه في مواجهة يوفنتوس الإيطالي.

ضمن الجولة الثالثة من المجموعة السابعة في كأس العالم للأندية. الجارية على ملعب “كامبينغ وورلد” بمدينة أورلاندو الأمريكية.

وبصم آيت نوري، على أول “أسيست” (تمريرة حاسمة) بقميص “السيتي”. بعدما مرر كرة بينية دقيقة في ظهر مدافعي اليوفي، وضعت زميله جيريمي دوكو، في وضعية مثالية.

البلجيكي، دوكو جيريمي، بدوره راوغ أحد مدافعي “السيدة العجوز” بطريقة فنية جميلة. قبل أن يسكن الكرة في الشباك، معلنًا هدف التقدم للسيتي.

هذه التمريرة الحاسمة جاءت تأكيداً للمردود المقدم من طرف آيت نوري، في المواجهة الأخيرة أمام العين. ومن شأنها أن تعزز مكانته في تشكيلة المدرب غوارديولا.