آيت نوري يتألق رغم إقصاء مانشستر سيتي أمام الهلال في مونديال الأندية

خطف الدولي الجزائري ريان آيت نوري الأضواء في مباراة فريقه مانشستر سيتي ضد الهلال السعودي ضمن الدور ثمن النهائي من كأس العالم للأندية، والتي انتهت بفوز الفريق السعودي بنتيجة 4-3.

في مواجهة مثيرة احتضنها ملعب “كامبينغ” بمدينة أورلاندو الأمريكية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت الجزائر.

وشارك آيت نوري كأساسي وخاض كامل أطوار اللقاء لمدة 120 دقيقة، مقدّمًا مستوى كبيرًا، حيث كان وراء الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 9 بتمريرة حاسمة رائعة، مؤكدًا مرة أخرى تطوّره اللافت هذا الموسم.

قدّم ريان آيت نوري أداءً لافتًا خلال المواجهة، حيث شارك طيلة 120 دقيقة، لمس خلالها الكرة 118 مرة، ونجح في تنفيذ 86 تمريرة صحيحة من أصل 90، بنسبة دقة بلغت 96%، ما يعكس جودة تحكمه بالكرة وقدرته على بناء اللعب من الخلف.

كما كسب صراعًا هوائيًا بنسبة 100%، ونجح في 3 من أصل 8 صراعات أرضية. هجوميًا، صنع آيت نوري فرصتين محققتين للتسجيل، وقدّم تمريرة حاسمة جاء منها الهدف الأول لفريقه في الدقيقة التاسعة. لينال على إثر هذا الأداء تنقيط 7.2، وفقًا لموقع “Sofascore”.

رغم الهزيمة، إلا أن آيت نوري أثبت أنه من بين أفضل اللاعبين في مركزه على مستوى الأروقة، خاصة في ظل استمراريته مع أحد أقوى أندية العالم، ومرونته التكتيكية سواء في الأدوار الدفاعية أو الهجومية.

ومع هذا الأداء، لا يبدو غريبًا أن يتم اعتباره من بين أفضل لاعبي الرواق في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، وهو ما يعزز حظوظه في مواصلة التألق على المستوى الدولي مع المنتخب الجزائري، خصوصًا مع اقتراب الاستحقاقات القادمة.