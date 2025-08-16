آيت نوري يتألق في مواجهة وولفرهامبتون ويستقبل على طريقة الكبار

حظي المدافع الجزائري ريان آيت نوري باستقبال خاص في ملعب “مولينو ستاديوم” قبل مواجهة فريقه مانشستر سيتي ضد ناديه السابق وولفرهامبتون. حيث رحب زملاؤه السابقون في وولفرهامبتون باللاعب بطريقة حافلة بالاحترام، وذلك قبل انطلاق المباراة التي تجمع الفريقين.

وفي الشوط الأول من اللقاء، أظهر آيت نوري مستوى عالياً من الأداء، حيث قدم عرضًا رائعًا في جميع الصراعات والكرات. وبحسب الإحصائيات، سجل آيت نوري 32 تمريرة ناجحة من أصل 32، ونجح في تقديم كرة طويلة واحدة ناجحة، كما كسب جميع الصراعات الهوائية التي خاضها (2/2). بالإضافة إلى كسب 2 من 3 صراعات بدنية ونجاحه في مراوغة واحدة.

كما أبدع في الدفاع، حيث تمكن من استعادة الكرة مرة واحدة، فضلاً عن تخليص كرة هجومية، مما جعله من أبرز اللاعبين في الشوط الأول.

آيت نوري الذي انضم إلى مانشستر سيتي هذا الموسم، أثبت أنه في قمة مستواه، ويبدو أنه سيكون إضافة قوية للفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل تألقه اللافت ضد ناديه السابق.