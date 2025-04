آيت نوري يتألق مجددا بـ”أسيست” ويختار الأفضل أمام توتنهام

عاد الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، للتألق من جديد، رفقة ناديه وولفرهامبتون، بمناسبة الفوز الرائع، مساء اليوم الأحد أمام الضيف توتنهام، بنتيجة 4-2.

وبعدما افتتح باب التسجيل في الدقيقة الـ 2 من عمر اللقاء المندرج ضمن الجولة الـ 32 من الدوري الانجليزي الممتاز. عاد آيت نوري، ليقدم تمريرة حاسمة، في الهدف الثالث عند الدقيقة الـ 64.

واختير مدافع “الخضر” الذي استبدل عند الدقيقة الـ 70. تحت تصفيقات جماهير “الولفز” رجلا للمباراة بامتياز. بعدما منحه موقع “هوسكورد” المختص في الأرقام والاحصائيات علامة 8.8/10.

وفي سياق متصل، كشف موقع “onefootball” الانجليزي. نقلا عن شبكة “أوبتا” المختصة في الاحصائيات والأرقام، بأن آيت نوري، بفضل هدفه في مرمى “السبيرز” دخل تاريخ نادي وولفرهامبتون من أوسع الأبواب.

كما أوضح ذات المصدر، بأن الدولي الجزائري، احتاج لـ 85 ثانية فقط. من أجل زيارة الشباك، ليبصم على أسرع هدف في تاريخ ناديه وولفرهامبتون.

STRAND LARSEN MAKES IT THREE FOR WOLVES !!!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/BQ5ebqwr5w

85 - Timed at 85 seconds, Rayan Aït-Nouri’s opener against Tottenham was Wolves’s quickest ever goal in a Premier League match. Cold. pic.twitter.com/q1dzNBaZSI

— OptaJoe (@OptaJoe) April 13, 2025