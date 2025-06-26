آيت نوري يتألق ويقود مانشستر سيتي لاكتساح يوفنتوس بخماسية كاملة

قدّم النجم الجزائري ريان آيت نوري، أداءً راقيًا في ثاني مبارياته بقميص مانشستر سيتي، في كأس العالم للأندية.

وذلك عندما ساهم لاعب الخُضر، اليوم الخميس، بقوة في الفوز الكبير الذي حققه فريقه على يوفنتوس الإيطالي بنتيجة (5-2). ضمن الجولة الثالثة من المجموعة السابعة في كأس العالم للأندية الجارية بالولايات المتحدة.

آيت نوري تألق مبكرًا في اللقاء، وكان وراء الهدف الأول في الدقيقة التاسعة، بتمريرة بينية ساحرة خلف دفاع اليوفي نحو البلجيكي جيريمي دوكو، الذي راوغ وسجّل هدف التقدّم.

وشارك آيت نوري لمدة 75 دقيقة، وظهر خلالها بشكل رائع على المستويين الدفاعي والهجومي، ونال تقييمًا عاليًا بلغ 8 /10.

وفيما يلي أبرز أرقامه في المباراة:

53 تمريرة صحيحة من أصل 53 (دقة تمرير 100%)

تمريرة مفتاحية خطيرة صنعت فرصة سانحة للتسجيل

مراوغة ناجحة وتمريرتين عرضيتين دقيقتين

تدخل دفاعي ناجح قطع به هجمة واعدة لليوفي

تسديدة واحدة على المرمى كادت أن تسفر عن هدف.

وبات اللاعب الجزائري يثبت، مباراةً بعد أخرى، أنه صفقة ناجحة للسيتي، إذ يجمع بين الانضباط الدفاعي والفعالية الهجومية. ويعَدُّ اليوم أحد أبرز الأظهرة في البطولة الإنجليزية.

وبهذ الفوز، تصدر المان سيتي المجموعة السابعة، بثلاث إنتصارات أمام الوداد، العين، و يوفنتوس. وسيواجه في الدور ثمن النهائي صاحب المركز الثاني من المجموعة الثامنة.