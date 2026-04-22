آيت نوري يتألق ويقود مانشستر سيتي لصدارة “البريمرليغ”

قدم الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، أداءً مميزًا خلال مشاركته الأساسية في فوز مانشستر سيتي على بيرنلي بهدف دون رد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وظهر آيت نوري بمستوى ثابت، وأظهر صلابة دفاعية كبيرة وانضباط تكتيكي واضح، إلى جانب مساهماته في بناء اللعب من الخلف. ما يعكس تطوره الملحوظ في الفترة الأخيرة.

كما نجح في الحد من خطورة الجهة التي يشغلها، مؤكدًا قدرته على التأقلم مع نسق المباريات العالية.

ورغم خروجه في الدقيقة الـ65، إلا أن بصمته كانت حاضرة، إذ قدم مردودًا إيجابيًا توّجه بتنقيط 6.8 حسب موقع صوفاسكور المختص.

ويؤكد هذا الأداء أن آيت نوري يسير في الطريق الصحيح، معززًا حظوظه في فرض نفسه كخيار موثوق في تشكيلة فريقه، ومواصلة التألق على أعلى مستوى.