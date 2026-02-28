آيت نوري يتألق ويقود مانشستر سيتي لفوز ثمين على ليدز يونايتد

بصم الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، اليوم السبت، على أداء لافت، قاد به مانشستر سيتي لتحقيق فوز مهم بهدف دون رد أمام ليدز يونايتد، ضمن الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليُبقي فريقه في قلب سباق اللقب.

الظهير الأيسر للسيتي شارك في كامل أطوار اللقاء، وقدم مردودًا متوازنًا بين الدفاع والهجوم، تُوّجه بتمريرة حاسمة في الدقيقة (45+2)، مهد بها هدف الفوز لزميله سيمينيو، في توقيت مثالي منح أصحاب الأرض الأفضلية قبل نهاية الشوط الأول.

آيت نوري نال تنقيطًا بلغ 8 من 10، كثاني أعلى تقييم في المباراة خلف المدافع روبن دياز، في مؤشر واضح على تأثيره المباشر في نتيجة المواجهة.

وشهدت المباراة تألقًا فرديًا لافتًا للنجم الجزائري، بعدما نجح في تنفيذ 6 مراوغات من أصل 6 محاولات بنسبة نجاح كاملة (100%). ووفقًا لإحصائيات “سوفاسكور” الخاصة بالدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم، يُعد هذا الرقم الأعلى لمدافع عربي وإفريقي، وثاني أعلى رقم لمدافع بشكل عام.

ويواصل آيت نوري تثبيت أقدامه مع السيتي، حيث خاض: 10 مباريات في الدوري الإنجليزي (صنع خلالها هدفًا) مباراة واحدة في كأس الاتحاد 3 مباريات في كأس الرابطة (قدّم تمريرتين حاسمتين) 4 مباريات في دوري أبطال أوروبا.

بهذا الانتصار، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين فقط عن المتصدر أرسنال (61 نقطة)، ليبقى الصراع مفتوحًا ومشتعلًا في الجولات الحاسمة من الموسم.

أداء آيت نوري أمام ليدز يعكس التطور الكبير الذي يشهده مستواه، ويؤكد أنه أصبح أحد العناصر المؤثرة في منظومة السيتي، بفضل جرأته الهجومية وصلابته الدفاعية في آن واحد.