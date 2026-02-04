آيت نوري يتأهل رفقة المان سيتي لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية

تأهل الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، مع ناديه مانشستر سيتي إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، بعد الفوز على نيوكاسل يونايتد في نصف النهائي بمجموع المباراتين 5-1.

وفي مواجهة الإياب التي انتهت بنتيجة 3-1، اليوم الأربعاء، بملعب “الإتحاد”، شارك آيت نوري في كامل أطوار اللقاء، وتولى مركز الظهير الأيمن بدلًا من مركزه المعتاد، وقدّم أداءً متميزًا نال عليه تنقيط 7.3.

وبهذا التأهل، سيواجه مانشستر سيتي في المباراة النهائية نظيره أرسنال، في مواجهة من المرتقب أن تكون نارية لقب الكأس.