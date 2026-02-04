إعــــلانات
الرياضة

آيت نوري يتأهل رفقة المان سيتي لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية

بقلم فيصل زيان بوزيان
آيت نوري يتأهل رفقة المان سيتي لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية
  • 172
  • 0

تأهل الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، مع ناديه مانشستر سيتي إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، بعد الفوز على نيوكاسل يونايتد في نصف النهائي بمجموع المباراتين 5-1.

وفي مواجهة الإياب التي انتهت بنتيجة 3-1، اليوم الأربعاء، بملعب “الإتحاد”، شارك آيت نوري في كامل أطوار اللقاء، وتولى مركز الظهير الأيمن بدلًا من مركزه المعتاد، وقدّم أداءً متميزًا نال عليه تنقيط 7.3.

وبهذا التأهل، سيواجه مانشستر سيتي في المباراة النهائية نظيره أرسنال، في مواجهة من المرتقب أن تكون نارية لقب الكأس.

آيت نوري يصنع الفارق في فوز مانشستر سيتي على نيوكاسل

رابط دائم : https://nhar.tv/qLmyt
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر