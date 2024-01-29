آيت نوري يتأهل رفقة الولفز للدور 16 من كأس الإتحاد

تأهل الدولي الجزائري ريان آيت نوري، رفقة فريقه ولفرهمبتون، للدور 16 من كأس الإتحاد الإنجليزي.

بعد الفوز أمام واس بروميتش ألبيون بثنائية نظيفة، في المواجهة التي تدخل في إطار الدور الرابع من المنافسة.

وشارك آيت نوري، في مواجهة الأمس الأحد، بداية من الدقيقة 70 من عمر الشوط الثاني، وساهم في المحافظة على تقدم فريقه في النتيجة.

بعد أن تمكن من الفوز بثلاث صراعات ثنائية من أصل ستة، وقدم أربع تمريرات ناجحة من أصل 7 قدمها ظهير الخضر، ونال تنقيط 6.5 في اللقاء.