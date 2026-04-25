آيت نوري يتأهل لنهائي كأس الإتحاد الإنجليزي رفقة المان سيتي

تأهل الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، اليوم السبت، رفقة ناديه مانشستر سيتي، إلى نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي، بعد الفوز أمام سوثهامبتون في نصف النهائي 2.1.

وقدم لاعب “الخضر” أداءً مميزًا أمام ساوثهامبتون، بعد أن شارك أساسياً في اللقاء، حيث خاض 71 دقيقة قبل استبداله، وقدم مردودًا قويًا على المستويين الدفاعي والهجومي، ليحصل على تنقيط 7.4/10.

وأظهر اللاعب الجزائري فعالية كبيرة خلال المباراة، إذ سجل: مساهمتين دفاعيتين ناجحتين تدخلين ناجحين 6 التحامات أرضية فاز بها خلق فرصتين محققتين للتسجيل دقة تمرير بلغت 91% 6 مراوغات ناجحة.

ويواصل آيت نوري تقديم مستويات ثابتة هذا الموسم، حيث خاض 28 مباراة في مختلف المسابقات مع مانشستر سيتي، سجل خلالها 9 تمريرات حاسمة، مؤكداً تطوره الكبير ودوره المتزايد في الفريق الإنجليزي.