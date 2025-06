آيت نوري يجتاز الفحص الطبي في مانشستر سيتي

اجتاز مدافع “الخضر” ريان آيت نوري، اليوم السبت، الفحص الطبي، بنجاح، تمهيدا للالتحاق بنادي مانشستر سيتي، قادما من وولفرهامبتون.

وكشف الصحفي الايطالي، فابريزيو رومانو، اليوم السبت، أن الدولي الجزائري، قد اجتاز الفحص الطبي الروتيني، بنجاح.

مبرزا في تغريدة على حسابه عبر منصة “إكس” أن الخطوة القادمة، ستكون توقيع عقد مع “السيتيزن” يستمر لـ 5 سنوات.

قبل أن يؤكد الصحفي الموثوق في سوق انتقالات اللاعبين، في تغريدة أخرى، أن آيت نوري، سيوقع عقد انضمامه رسميا إلى “المان سيتي” غدا الأحد.

Next step: five year deal to be signed. ✍🏻 pic.twitter.com/eDAoNfKdTK

🚨🔵 Understand Rayan Aït-Nouri has successfully completed medical tests as Manchester City player.

🔵✍🏻 After medical done today, Rayan Aït-Nouri will sign his Man City contract on Sunday.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2025