آيت نوري يحقق أرقاماً تهديفيةً غير مسبوقة !

يواصل المدافع الدولي ولاعب نادي ولفرهمبتون الإنجليزي، ريان أيت نوري، تحسين أرقامه التهديفية هذا الموسم.

فبعد أن بصم اللاعب الجزائري، اليوم السبت، على تاسع مساهماته التهديفية هذا الموسم مع فريقه في كل المنافسات، من أصل 21 مباراة خاضها اللاعب.

وقيادته فريقه الولفز للتأهل إلى الدور الرابع من كأس الإتحاد الإنجليزي.

يكون بذلك الظهير الأيسر للمنتخب الوطني، آيت نوري، قد حسن من مساهماته التهديفية مع فريقه هذا الموسم، بتسجيله 4 أهداف وتقديم 5 تمريرات حاسمة.

وهو الأمر الذي يوضح التطور الملحوظ في الأداء الهجومي للاعب، مايرشحه لأن يكون أبرز لاعبي الموسم في إنجلترا هذا الموسم.

وحسب ما أوضحه مؤشر الإحصائيات العالمي “سوفاسكور”، فإن ريان آيت نوري، قبل هذا الموسم، خاض مع فريقه الإنجليزي، 116 مباراة في كل المنافسات، وقدم 7 تمريرات حاسمة و سجل 7 أهداف.

ويبدو لاعب الخضر، أن يعيش فترة من التألق اللافت هذا الموسم مع فريقه، وأرقامه تعكس القفزة النوعية التي حققها على الناحية التهديفية. جعلته يقترب من تحطيم رقمه السابق من المساهمات التهديفية، إذا ما واصل على هذا المنوال.