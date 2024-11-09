آيت نوري يحقق أول إنتصار رفقة الولفز في “البريميرليغ”

حقق الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، اليوم السبت، أول إنتصار رفقة فريقه ولفرهمبتون، في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ”.

وذلك بعد مرور 11 جولة من الدوري الإنجليزي، من بوابة الضيف، سوثهامبتون، بهدفين دون مقابل.

وشارك لاعب الخضر، آيت نوري، أساسيا في هذه المواجهة، كمتوسط ميدان، ولغاية الدقيقة الـ89 من الشوط الثاني.

وقدم آيت نوري، في هذه المواجهة أداءً جيدا على العموم، بقيامه بأربع مراوغات ناجحة، وحسم لصالحه تسعة صراعات ثنائية وتدخل ناجح على الكرة، ونال تنقيط 7/10 في هذه المواجهة.

وبهذا الفوز، يكون الدولي الجزائري، آيت نوري وفريقه الولفز، قد إرتقيا للمركز 18 مؤقتا، في سلم ترتيب “البريميرليغ”، بعد مرور 11 جولة.