آيت نوري يحقق التعادل الثالث رفقة الولفز في “البريميرليغ” هذا الموسم

حقق الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، تعادلا بطعم الخسارة، رفقة فريقه ولفرهمبتون، اليوم السبت، أمام كريستال بالاص.

في إطار الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ”، كريستال بالاص وبنتيجة هدفين في كل شبكة.

وشارك لاعب الخضر، آيت نوري، أساسيا وفي كامل أطوار هذه المواجهة، نشط اللاعب في منصب متوسط الميدان.

ونال لاعب الخضر، تنقيط متوسط في هذه المواجهة، بعلامة 6.6، وإكتفى اللاعب بالتعادل للمرة الثالثة هذا الموسم، رفقة فريقه في الدوري الإنجليزي، حيث لايزال الولفز، في المركز الأخير في سلم الترتيب، برصيد ثلاث نقاط فقط، من ثلاث تعادلات و سبعة هزائم.