آيت نوري يحقق رقم قياسي هذا الموسم الدوريات الخمس الكبرى

بصم الدولي الجزائري وظهير نادي ولفرهمبتون الإنجليزي، ريان آيت نوري، على رقم إيجابي وقياسي، هذا الموسم الدوريات الخمس الكبرى.

ونشر مؤشر الإحصائيات “صوفاسكور”، أمس الأربعاء، عبر منصة “إكس” قائمة لأكثر المدافعين تحقيقا للمراوغات الناجحة في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم.

وتواجد لاعب الخضر ضمن القائمة، كثاني أكثر مدافع قياما بالمراوغات الناجحة في الدوريات الخمس الكبرى، بواقع 62 مراوغة ناجحة، خلف المتصدر ولاعب بايرن ميونيخ ألفونسو دايفز، صاحب 70 مراوغة ناجحة.

كما تفوق لاعب الولفز آيت نوري، على ظهير برشلونة جواو كانسيلو، الذي حقق 61 مراوغة ناجحة.

يجدر الإشارة، شارك الظهير آيت نوري، في 33 مواجهة وتمكن من تسجيل هدفين وقدم تمريرة حاسمة.