آيت نوري يحقّق أول ألقابه بقميص مانشستر سيتي

تُوّج الدولي الجزائري ريان أيت نوري بأول لقب في مسيرته الاحترافية، بعد فوز فريقه مانشستر سيتي بكأس الرابطة الإنجليزية على حساب أرسنال في المباراة النهائية.

وعرفت المباراة تواجد ايت نوري في دكة الاحتياط طيلة التسعين دقيقة، إلى أنه شارك زملائه الفرحة الهيستيرية خاصة مع الثنائي المقرّب منه ايريك هالاند وريان شرقي.

ويُعد هذا التتويج محطة مميزة في مشوار ايت نوري، الذي دخل تاريخ النادي من أوسع أبوابه، محققاً أول ألقابه بقميص “السيتي” منذ انضمامه إلى الفريق.

وعاش آيت نوري لحظات خاصة عقب صافرة النهاية، حيث احتفل مع زملائه بهذا الإنجاز، رغم غيابه عن منصة التتويج أثناء رفع الكأس، مفضلاً الابتعاد عن أجواء رش المشروبات، في تصرف لاقى استحسان الكثيرين.

ويؤكد هذا اللقب بداية مرحلة جديدة في مسيرة آيت نوري، الذي يسعى لفرض نفسه أكثر داخل تشكيلة مانشستر سيتي، ومواصلة التألق سواء على مستوى الأندية أو مع المنتخب الجزائري في قادم الاستحقاقات.