آيت نوري يخطف الأضواء في مونديال الأندية 2025 بتقييم قياسي!

في إنجاز جديد يُضاف إلى مسيرته المتصاعدة، تصدّر الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، قائمة أفضل اللاعبين الوافدين الجدد في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

بعد أداء مميز قدمه مع فريقه الجديد مانشستر سيتي في مواجهتي العين الإماراتي، ويوفنتوس الإيطالي التي بصم فيها على تمريرة حاسمة.

أرقام تتحدث عن نفسها

وفقًا لمنصة [FlashScore]، حصل آيت نوري على تقييم 7.9 /10، وهو الأعلى بين جميع اللاعبين المشاركين لأول مرة في البطولة. متفوقًا على أسماء لامعة في أكبر الأندية الأوروبية.

ترتيب أفضل الوافدين الجدد - مونديال الأندية 2025:

ريان آيت نوري (مانشستر سيتي / الجزائر) – 7.9

داني هويسن (ريال مدريد / إسبانيا) – 7.5

جوب بيلينغهام (بوروسيا دورتموند / إنجلترا) – 7.3

جوناثان تاه (بايرن ميونيخ / ألمانيا) – 7.2

ريان شرقي (مانشستر سيتي / فرنسا) – 7.2

وأبان آيت نوري عن جاهزية كبيرة وثقة عالية في الأداء، حيث أظهر توازنًا بين الجانب الدفاعي والاندفاع الهجومي. وترك بصمة واضحة في أولى مبارياته، ما جعله محط إشادة وسائل الإعلام والمحللين الرياضيين.