آيت نوري يرد على الفرنسيين بخصوص أصوله الجزائرية!

لم يتردد نجم أونجي، ريان آيت نوري، في التطرق لأصوله الجزائرية، وإمكانية إلتحاقه بالخضر في المُستقبل، في تصريحات لـ”كنال+سبور” الفرنسية.

وكان الظهير الأيسر الصاعد واضحا الى أبعد الحدود، وقال :”أنا من أصول جزائرية، وفخور كثيرا بها”.

ليُواصل :”لا أزال شابا، وأتواجد حاليا مع آمال المنتخب الفرنسي، والأمور تسير على أحسن ما يُرام بالنسبة لي”.

وأردف :”المُستقبل سيقول لنا ما يحدث، وإمكانية إختيار المُنتخب الذي سأمثله، إن وُجد هذا الخيرا”.

يُذكر بأن جمال بلماضي مُؤخرا، بانه مُهتم بآيت نوري وغيره من مُزدوجي الجنسية، رغم صعوبة خطفهم من فرنسا.