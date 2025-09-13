آيت نوري يزيد من متاعب بيتكوفيتش !

تلقى الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، أخبار سيئة قبل حوالي 3 أسابيع عن انطلاق تربص أكتوبر المقبل.

ويُرتقب أن يباشر “الخضر” مطلع الشهر القادم. تربصا قصيرا تحسبا لآخر مواجهتين من التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026، أمام الصومال وأوغندا.

وهما اللقاءان اللذان قد يغيب عنهما الظهير الأيسر. ولاعب مانشستر سيتي الانجليزي ريان آيت نوري.

وكشف الصحفي الايطالي الموثوق. فابريزيو رومانو. أن مدافع “الخضر” سيغيب عن الميادين لـ 5 أسابيع كاملة، بسبب الإصابة.

وكان آيت نوري، قد أُعفي من مواجهتي بوتسوانا وغينيا، سبتمبر الجاري. بسبب ذات الإصابة. التي ترهن حظوظه في التواجد ضمن قائمة “الخضر” في تربص أكتوبر القادم.

ما يشكل ضربة موجعة، للناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش. الذي كان قد استنجد بمدافع “السياربي” نوفل خاسف، لتعويض لاعب “السيتي”، في التربص الأخير.