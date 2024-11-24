آيت نوري يسبب “صدمة” لـ”ديشامب”

أبدى ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، صدمته حيال اختيار اللاعب ريان آيت نوري تمثيل ألوان المنتخب الوطني الجزائري.

وبحسب ما نشرته صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن المدير الفني للديوك كان يتابع الظهير الأيسر لـ”ولفرهامبتون” في الدوري الانجليزي الممتاز قصد استدعائه إلى المنتخب الفرنسي.

وأضافت الصحيفة ذاتها، أن اختيار الظهير الموهوب والمتألق مع الثعالب تمثيل ألوان “محاربي الصّحراء” سبب “صدمة” للمدرب ديشامب.

وكان آيت نوري قد صرح في وقت سابق أن “اللعب للمنتخب الجزائري يبقى خيار القلب، وأنه فخور بتمثيل بلد أصوله.”

وللإشارة، سبق لآيت نوري صاحب 23 سنة تمثيل ألوان الفئات الشبانية لفرنسا.