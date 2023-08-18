آيت نوري يستعرض القميص الجديد لناديه ولفرهامبتون

استعرض الدولي الجزائرين ريان آيت نوري، اليوم الجمعة، القميص الجديد لناديه لوفرهامبتون الإنجليزي، الخاص بالموسم 2023-2024.

ونشر إدارة نادي لوفرهامبتون، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، صور آيت نوري، بالقميص الجديد للفريق.

وأوضح مسؤولي النادي الإنجليزي، بأن القميص الذي استعرضه نجمهم الدولي الجزائري، يعد القميص الثالث للفريق في موسمهم الجديد.

يذكر أن ريان آيت نوري، يعد من أبرو مواهب ناديه لوفرهامبتون هذا الموسم، ويتواجد محل أطماع عدة أندية أوروبية.