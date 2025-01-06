آيت نوري يسقط بثلاثية رفقة ولفرهامبتون في مواجهة نوثينغهام

تلقى الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، وناديه ولفرهامبتون، اليوم الإثنين، هزيمة ثقيلة، في المباراة التي جمعتهم بنادي نوثينغهام.

وشارك آيت نوري، أساسيا كعادته ضمن تشكيلة ناديه نوثينغهام، في هذه المباراة التي تدخل ضمن الجولة الـ20 من البريمرليغ.

وأنهى رفقاء الدولي الجزائري، الشوط الاول من هذه المواجهة، متأخرين في النتيجة بهدفين دون رد.

كما عجز ريان ىيت نوري، وزملائه، في تدارك الوضع خلال الشوط الثاني، فيما تمكن فريق نوثينغهام من تعميق الفارق، وانهاء المباراة لصالحهم بثلاثية نظيفة.