آيت نوري يشارك بديلا وينهزم رفقة وولفرهبتون أمام مانشستر

شارك الدولي الجزائري ريان آيت نوري بديلا في القمة الكروية التي جرت بين فريقه وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد.

و قدم آيت نوري ما عليه بعدما دخل في الدقيقة 52 من عمر الشوط الثاني، التي جرت ضمن الجولة 22 من البطولة الإنجليزية.

وعرفت المباراة تسجيل 7 أهداف كاملة، حيث سجل الفريق الفائز مانشستر يونايتد 4 أهداف كاملة، في حين سجل فريق “الذئاب” 3 أهداف.

وأصبح آيت نوري يلقى معالمه شيئا فشيئا مع فريقه الإنجليزي الذي غاب عنه لأسابيع في وقت سابق. بعد مشاركته مع المنتخب الوطني في كأس أمم افريقيا.

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