آيت نوري يشارك بديلًا في هزيمة السيتي أمام ريال مدريد

تعرض الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، لهزيمة ثقيلة رفقة فريقه مانشستر سيتي أمام ريال مدريد، في المواجهة التي جمعتهما، سهرة الأربعاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وشارك آيت نوري بديلًا خلال اللقاء، حيث دخل أرضية الميدان في الدقيقة الـ69، مكان زميله البرتغالي بيرناردو سيلفا.

وقدم المدافع الجزائري مردودا مقبولا خلال الدقائق التي شارك فيها، إذ حاول تقديم الإضافة على الرواق الأيسر، وقام بعدة مراوغات ناجحة، كما تحصل على خطأين لصالح فريقه، إضافة إلى بعض التمريرات التي شكلت خطورة على دفاع النادي الملكي، رغم تلقيه إنذارا خلال المباراة.

وتفوق ريال مدريد في اللقاء بثلاثية كاملة، في مباراة عرفت ندية كبيرة بين الفريقين.

ومن المنتظر أن تتجدد المواجهة بين آيت نوري ونجم ريال مدريد فيديريكو فالفيردي، الثلاثاء المقبل، عندما يلتقي مانشستر سيتي وريال مدريد في مباراة إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بمدينة مانشستر.

كما سيشهد الشهر نفسه مواجهة أخرى بين اللاعبين، ولكن هذه المرة على مستوى المنتخبات، إذ يرتقب أن يلتقي المنتخب الوطني مع منتخب أوروغواي في مباراة ودية ستقام على الأراضي الإيطالية.