آيت نوري يشعل الصراع بين عمالقة البريمرليغ

يتواجد الدولي الجزائري ريان آيت نوري، لاعب نادي ولفرهامبتون، ضمن اهتمامات كبار الأندية الإنجليزية، والراغبة في الظفر بخدماته

وكشفت تقارير اعلامية انجليزية، اليوم الإثنين، عن خوض إدارة نادي مانشستر سيتي، محادثات مع نطريتها من ولفرهامبتون، أبدت فيها اهتمامها بخدمات آيت نوري.

كما كشف موقع “فوتبول ترانسفر”، بأن الدولي الجزائري، يتواجد أيضا ضمن اهتمامات كل من نادي أرسنال، وليفربول.

ويأتي هذا الاهتمام الذي يحظى به آيت نوري، من هذه الأندية وغريها، بالنظر لتألقه الكبير هذا الموس مع ناديه ولفرهامبتون، في البريمرليغ الإنجليزية.