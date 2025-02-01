آيت نوري يصاب في مواجهة الولفز و أستون فيلا

تعرض الظهير الأيسر الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، أمسية اليوم السبت، لإصابة خلال مواجهة فريقه ولفرهمبتون و أستون فيلا.

في إطار مواجهة الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز. والتي إنتهت بفوز “الولفز” بنتيجة هدفين دون مقابل، مكنت الفريق الأصفر من رفع رصيده للنقطة الـ19 في المركز 17، ومغادرة منطقة الهبوط.

وخاض آيت نوري، هذه المواجهة أساسيا، ولغاية الدقيقة الـ73 من الشوط الثاني، ليتم إستبدال اللاعب، بسبب تعرضه لإصابة. ولم تكشف إدارة النادي الإنجليزي، عن طبيعة وخطورة إصابة اللاعب لحد الآن.

كما نال آيت تنقيط جيد في هذه المواجهة، بعلامة قدرها 7.2. حيث حسم لاعب الخضر لصالحه 8 صراعات ثنائيىة على الكرة من أصل 12. وقام بتدخلين ناجحين على الكرة.

للإشارة، يمتلك آيت نوري، في رصيده هذا الموسم 8 مساهمات تهديفية، حيث سجل 3 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة من أصل 23 مباراة خاضها اللاعب مع فريقه لحد الآن.