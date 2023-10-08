آيت نوري يصاب للمرة الثاني على التوالي ويغادر الملعب

تعرض الظهير الأيسر لنادي ولفرهمبتون الإنجليزي ريان آيت نوري لإصابة إضطر بسببها مغادرة مواجهة فريقه أمام أستون فيلا، برسم الجولة الثامنة من “البريميرليغ”.

وشارك لاعب الخضر أساسي في المواجهة التي إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة، لغاية الدقيقة 45.

قبل أن تتسبب إصابة على مستوى الفك في مغادرة اللاعب أرضية الملعب إضطراريا.

ونال أيت نوري تنقيط 6.8 في المواجهة رغم مشاركته في شوط من المباراة وفاز بأربع صراعات ثنائية، وأخرج كرتين وقام بتدخل ناجح.

وللإشارة، تعرض أيت نوري للإصابة الثانية للمباراة الثانية على التوالي، حيث تعرض لشد عضلي في آخر مواجهة أمام المان سيتي.