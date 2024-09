آيت نوري يصاب مجددا ومهدد بالغياب شهرا كاملا !

تلقى الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، ضربة موجعة، أمس الأحد، بعد عودته إلى أجواء المنافسة، اثر إصابته السابقة التي حرمته من مواجهتي الخضر أمام كل من غينيا الاستوائية وليبيريا، ضمن تصفيات “كان” 2025.

وشارك آيت نوري، الذي تم تسريحه من طرف الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، خلال تربص المنتخب الأخير، أساسيا أمس الأحد، في لقاء نادي وولفرهامبتون، الذي سقط فيه بثنائية لهدف، على يد الضيف نيوكاسل.

غير أن مدافع الخضر، غادر اضطراريا في حدود الدقيقة 86. من اللقاء المندرج ضمن الجولة الـ 4 من “البريميرليغ”، متأثرا بإلتواء على مستوى أسفل الكاحل.

وكشفت تقارير صحفية بريطانية، بأن مثل هذه الإصابات، تحتاج إلى راحة تتراوح ما بين الـ 3 إلى 4 أسابيع كاملة.

إلا أنها أوضحت في المقابل، بأن إصابة آيت نوري، لا تبدو خطيرة جدا. وقد تبعده عن الميادين لفترة أسبوع واحد فقط، في حال كانت نتائج الفحوصات ايجابية.

Rayan Aït-Nouri was taken off for Wolves late in the second-half with an ankle injury.

Plantarflexion and inversion at the ankle brings concern for a lateral ankle sprain. These injuries usually look worse than they are, and facilitate a quicker recovery if there is no ligament… pic.twitter.com/nNS8gq7g8F

— Physio Scout | Football Injury Analysis (@physioscout) September 16, 2024