آيت نوري يصل للمساهمة التهديفية السابعة في “البريميرليغ”

يواصل الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، تقديم عروضه الاستثنائية، في النسخة الحالية من الدوري الانجليزي الممتاز، رفقة ناديه وولفرهامبتون.

ونجح آيت نوري، في تقديم تمريرة حاسمة جاء منها هدف السبق لناديه في مواجهة الجولة الـ 19 من “البريميرليغ” أمام المضيف توتنهام. التي أنهى الأخير شوطها الأول لصالحه بثنائية.

وبهذه التمريرة الحاسمة، وصل آيت نوري، إلى المساهمة التهديفية رقم 7 في 18 مباراة بالدوري الانجليزي، بواقع 3 أهداف و4 تمريرات حاسمة.

لينفرد بذلك لاعب “الخضر” بقائمة أكثر المدافعين مساهمة في الأهداف. خلال الموسم الكروي الجاري من “البريميرليغ”.