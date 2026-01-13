آيت نوري يصنع الفارق في فوز مانشستر سيتي على نيوكاسل

شارك الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، بديلاً في مواجهة ناديه مانشستر سيتي أمام نيوكاسل، ضمن ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

في اللقاء الذي انتهى بفوز السيتي بثنائية دون رد، بملعب سانت جيمس.

لاعب الخُضر دخل أرضية الميدان في الدقيقة 88 بدلاً من زميله ناثان أكي، في وقت كان فيه مانشستر سيتي متقدماً بهدف دون رد.

قبل أن يترك بصمته سريعًا، حيث قدم تمريرة حاسمة قادت إلى تسجيل الهدف الثاني الذي حمل توقيع ريان شرقي، مؤمّنا لفريقه نتيجة اللقاء.

ومن المرتقب أن تتجدد المواجهة بين الفريقين في مباراة الإياب، المقررة يوم 4 فيفري المقبل.

ويواصل آيت نوري تقديم مستويات مميزة هذا الموسم، إذ خاض 11 مباراة مع مانشستر سيتي في مختلف المنافسات، نجح خلالها في تقديم 3 تمريرات حاسمة، مؤكّدًا قيمته كخيار فعال في تشكيلة الفريق.