آيت نوري يضع ثقته في غوارديولا !

عبّر الدولي الجزائري ريان آيت نوري عن سعادته الكبيرة بالعمل تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، في ناديه الجديد، مانشستر سيتي.

مؤكدًا أن هذه التجربة ستكون خطوة مهمة في مسيرته الكروية. بالنظر لما يقدمه غوارديولا من إضافة نوعية للاعبيه.

وفي تصريحات نقلتها شبكة Sky Sports PL، قال آيت نوري:”غوادريولا بإمكانه تحسين أدائي كثيرًا، نعلم أنه أفضل مدرب في العالم، وقد رأينا في السنوات القليلة الماضية ما فعله مانشستر سيتي على أرض الملعب كان مذهلاً!”.

وأضاف اللاعب :”أنا سعيد جدًا، ومتحمس جدًا لبدء العمل معه كل يوم. بالتأكيد سأتحسن وأتقدم على أرض الملعب”.