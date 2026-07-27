آيت نوري يعود إلى تدريبات مانشستر سيتي استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد

عاد الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، إلى أجواء التدريبات مع نادي مانشستر سيتي، بعد انتهاء فترة الراحة الصيفية، إيذانًا بانطلاق التحضيرات الخاصة بالموسم الكروي الجديد.

ونشر النادي الإنجليزي صورًا لعودة لاعبيه إلى مركز التدريبات، يتقدمهم آيت نوري، الذي يستعد لخوض ثاني موسم بقميص “السيتيزنس”، وسط تطلعات كبيرة لتأكيد مكانته داخل التشكيلة الأساسية.

وتأتي عودة الظهير الأيسر الجزائري في إطار البرنامج الإعدادي الذي وضعه الطاقم الفني بقيادة المدرب الجديد إينزو ماريسكا، والذي يتضمن سلسلة من الحصص التدريبية والمباريات الودية قبل بداية الموسم، بهدف الوصول إلى الجاهزية البدنية والفنية المطلوبة.

ويأمل آيت نوري، استثمار فترة التحضيرات لإقناع مدربه الإيطالي بقدراته، وفرض نفسه ضمن الخيارات الأساسية في مركز الظهير الأيسر، بعدما تعاقد معه مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية، ليكون أحد أبرز الوجوه الجديدة في تشكيلة العملاق الأزرق.