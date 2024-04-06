آيت نوري يغادر مواجهة واست هام متأثرا بإصابة

غادر الظهير الأيسر للمنتخب الوطني، آيت نوري، مواجهة فريقه ولفرهمبتون و واست هام، في إطار الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

متأثرا بإصابة على مستوى الكاحل، بعد أن تعرض لتدخل من طرف لاعب المنافس في الدقيقة الـ55 من عمر الشوط الثاني.

وقدم لاعب الخضر مستويات جيدة في اللقاء، حيث وظفه المدرب غاري أونيل، كلاعب وسط ميدان في المواجهة.

ولمس آيت نوري 48 كرة، وقدم منها 29 تمريرة حاسمة، وفاز آيت نوري في 8 صراعات ثنائية.

ويجدر الإشارة، انتهت المواجهة بخسارة فريق آيت نوري الولفز المواجهة أمام واست هام بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.