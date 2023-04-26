آيت نوري يغيب عن فريقه للمواجهة السادسة على التوالي!

يواصل مدرب نادي ولفرهمبتون الإنجليزي، جوليان لوبيتيغي، إستبعاد لاعبه الدولي الجزائري ريان آيت نوري.

من مباريات الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز هذ الموسم،إذ يعود آخر ظهور للظهير الأيسر آيت نوري مع الولفز في البريميرليغ، بتاريخ 12 مارس المنصرم.

بعدما أقحمه لوبيتيغي كبديل في مواجهة نيوكاسل، أين شارك في 21 دقيقة في المباراة.

وبعدها، غاب لاعب الخضر عن 6 مباريات لفريقه في البريميرليغ، ضد كل من ليدز يونايتد، نوتينغهام فوريست، تشلسي، برينتفورد، ليستر، وكريستال بالاص.

ولاتزال أسباب إستبعاد المدرب الإسباني لوبيتيغي، للظهير الجزائري آيت نوري مجهولة، فبعد إلتحاق اللاعب بآخر تربص مع المنتخب الوطني لم يشارك في أي لقاء.