آيت نوري يفوز على بن سبعيني في دوري أبطال أوروبا

حقق الدولي الجزائري ريان آيت نوري فوزا ثمينا رفقة ناديه مانشستر سيتي أمام بوروسيا دورتموند، الذي يضم مدافع الخُضر رامي بن سبعيني، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وشارك آيت نوري في اللقاء بديلًا في الدقائق الأخيرة، وبالضبط في الدقيقة الـ86 وقدم أداء مقبولًا، بينما شارك بن سبعيني أساسيا مع الفريق الألماني قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة الـ67.

ولم تكن المباراة في صالح بن سبعيني الذي واجه صعوبات دفاعية، إذ ارتكب أخطاء في المراقبة خلال لقطتين نتج عنهما هدفان. الأول من المهاجم إيرلينغ هالاند والثاني من فيل فودين، ما أثر على تقييمه العام في اللقاء.

ونال آيت نوري تنقيطا قدره 6.3 حسب موقع هوسكورد المتخصص في الإحصائيات والتحليل الفني. أما بن سبعيني حصل على تنقيط 5.8 وفق تقييم الموقع نفسه، بعد مواجهة صعبة.