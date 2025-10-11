آيت نوري يقترب من العودة إلى الملاعب بعد إصابة الكاحل

يستعد نادي مانشستر سيتي لاستعادة أحد أبرز لاعبيه في الخط الخلفي، الدولي الجزائري ريان آيت نوري، بعد فترة غياب بسبب الإصابة التي تعرض لها على مستوى الكاحل.

قبل فترة التوقف الدولي، غاب بسببها عن المشاركة مع منتخب الجزائر في تصفيات كأس العالم 2026.

آخر مباراة خاضها رَايان آيت نوري كانت يوم 31 أوت أمام برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز. وبعد تلك المواجهة، لم يشارك في أي مباراة بسبب إصابة على مستوى الكاحل تعرّض لها خلال فترة التوقف الدولي التي تلت المباراة — أي في الأسبوع الأول من سبتمبر أثناء تواجده مع المنتخب الجزائري.

ووفقًا لتقارير صحيفة Manchester Evening News، فإن الظهير الأيسر الجزائري لن يعود إلى التدريبات الجماعية قبل نهاية فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر، على أن يكون جاهزًا مبدئيًا لمواجهة إيفرتون المقررة يوم 18 أكتوبر على ملعب الاتحاد.

آيت نوري واصل برنامجه العلاجي بشكل منتظم تحت إشراف الطاقم الطبي لسيتي، حيث أظهر تحسنًا ملحوظًا في الأيام الأخيرة، ما جعل الجهاز الفني بقيادة بيب غوارديولا يأمل في استعادته مع بداية النصف الثاني من الشهر الجاري.

افتقد مانشستر سيتي لمرونته الكبيرة على الجهة اليسرى، خاصة في ظل قدرته على الجمع بين الأدوار الدفاعية والهجومية بفعالية عالية.

اللاعب الجزائري كان قد قدّم مستويات قوية منذ انتقاله إلى السيتي هذا الصيف قادمًا من وولفرهامبتون، حيث نجح سريعًا في كسب ثقة غوارديولا بفضل انضباطه التكتيكي وسرعته في الارتداد.

المدرب الإسباني يأمل في أن يكون آيت نوري جاهزًا بنسبة كاملة خلال الأسبوع الذي يسبق مواجهة إيفرتون، خاصة وأن جدول السيتي سيكون مزدحمًا بعد استئناف المنافسات المحلية والقارية.

وبهذا، يُتوقع أن تشهد مواجهة إيفرتون يوم 18 أكتوبر عودة آيت نوري إلى التشكيلة، في وقت يحتاج فيه مانشستر سيتي إلى جميع عناصره بعد سلسلة من الإصابات التي طالت عدة لاعبين في الفترة الأخيرة.