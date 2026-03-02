آيت نوري يقود تشكيلة الأسبوع في “البريميرليغ”

اختير المدافع الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، ضمن تشكيلة الأسبوع الخاصة بالدوري الانجليزي الممتاز.

ونشر موقع “هوسكورد” المختص في الأرقام والاحصائيات. اليوم الاثنين. تشكيلة الجولة الـ 28 من “البريميرليغ” والتي عرفت تواجد، لاعب “الخضر”.

وتحصل آيت نوري، على تقييم 8.07، جعله يتواجد ضمن التشكيلة المثالية. وهو الأمر الذي كان متوقعا ومستحقا. على اعتبار أن الدولي الجزائري. كان وراء الفوز الصعب لـ”المان سيتي” أمام ليدز. بتقديمه تمريرة الهدف الوحيد.

يشار إلى أن الظهير الأيسر لـ”الخضر” خاض مع “السيتي” الذي التحق به الصيف الماضي. قادما من وولفرهامبتون. 19 مباراة من الموسم الجديد في مختلف المسابقات. مقدما 3 تمريرات حاسمة.