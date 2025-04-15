آيت نوري يقود تشكيلة الأسبوع في “البريميرليغ”

اُختير اللاعب الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، ضمن تشكيلة الأسبوع الخاصة بالدوري الانجليزي الممتاز “البيريميرليغ”.

ونشر اليوم الثلاثاء، موقع “هوسكورد” المختص في الأرقام والاحصائيات، تشكيلة الجولة الـ 32 من “البريميرليغ”، والتي شهدت تواجدا متوقعا لمدافع “الخضر”.

وتحصل آيت نوري، على تقييم 8.83 كثالث أفضل لاعب في التشكيلة المثالية. خلف كل من كيفن دي بروين، نجم مانشستر سيتي الانجليزي، بـ 9.58، وهارفي بارنيس، لاعب نيوكاسل بـ 9/10.

وكان لاعب “الخضر” قد تألق في الفوز الكبير الذي حققه فريقه وولفرهامبتون الانجليزي، الأحد الماضي، بنتيجة 4-2، أمام توتنهام. ونصّب آيت نوري، يومها نفسه نجما للمباراة بعد تسجيله هدف وصناعة آخر.

للإشارة فإن هدف آيت نوري، في الثانية 85 أمام توتنهام. جعله يدخل تاريخ نادي “الوولفز” من أوسع الأبواب، بعدما بات أسرع هدف يسجله الفريق عبر التاريخ.