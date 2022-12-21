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الرياضة

آيت نوري يقود فريقه للتأهل لربع النهائي كأس الرابطة

بقلم فيصل زيان بوزيان
آيت نوري يقود فريقه للتأهل لربع النهائي كأس الرابطة
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تألق اللاعب الجزائري بنادي ولفرهبتون الإنجليزي، ريان آيت نوري في مواجهة فريقه ضد نادي غيلنغهام برسم ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وشارك أمس الثلاثاء، آيت نوري في اللقاء، بداية من الدقيقة 81، وسجل هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 91، والثاني لفريقه الولفز.

ومن المنتظر، أن ينضم اللاعب آيت نوري، للمنتخب الوطني بداية من التربص المقبل مطلع العام المقبل.

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