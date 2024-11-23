آيت نوري يقود فريقه ولفرهمبتون لثان فوز هذا الموسم في “البريميرليغ”

قاد الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، فريقه ولفرهمبتون، لثاني إنتصاراته هذا الموسم، في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ”.

وشارك الجناح الأيسر للخضر، في كامل أطوار مواجهة فريقه، اليوم السبت، والتي جمعته بالمنافس في الجولة 12 من “البريميرليغ” نادي فولهام.

وقدم الدولي الجزائري أداءً جيداً في المواجهة، وساهم في فوز “الولفز” برباعية مقابل هدف واحد في هذ اللقاء. وهو ثاني فوز للفريق في الدوري الإنجليزي، سمح له برفع رصيده للنقطة التاسعة، في المركز 17 في سلم الترتيب.

كما نال ىيان آيت نوري، تنقيط 7.3 في المواجهة، بعد أن تألق دفاعيا، بفوزه بسبعة صراعات ثنائية على الكرة وقيامه بتسعة تدخلات ناجحة على الكرة.

للإشارة، يملك اللاعب، آيت نوري، في رصيده خمسة مساهمات تهديفية هذا الموسم، بتسجيله هدفين وتقديمه ثلاث تمريرات حاسمة، من أصل 1107 دقيقة خاضها اللاعب في 12 مقابلة هذا الموسم.